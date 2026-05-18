Два астероида размером с челябинский метеорит пролетят рядом с Землей

Два астероида, размер каждого из которых сравним с челябинским метеоритом, пролетят в непосредственной близости от Земли в ближайшие сутки. Об этом сообщает aif.ru.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН такое событие назвали редким. Оба небесных тела были открыты в течение недели. 10 мая ученые зафиксировали 2026 JH2, а спустя три дня - 2026 KB.

Размер каждого из астероидов - около 20 метров. Примерно таким же был метеорит, который упал в окрестностях Челябинска в 2013 году.

Астероид 2026 JH2 достигнет минимального расстояния от Земли - 230 тысяч километров - 18 мая в 18.15 по московскому времени. 2026 KB пролетит в 91 тысяче километров примерно в час ночи 19 мая.

Ранее ученые сообщали о реальной угрозе столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году. В этом случае планету ждут несколько лет ядерной зимы. Исследователи продолжают наблюдать за небесным телом.