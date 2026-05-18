Астрономы заметили группу опасных пятен на Солнце

На поверхности Солнца российские ученые обнаружили группу опасных пятен. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ученые рассказали, что группа солнечных пятен образовалась на обратной стороне Солнца. На данный момент они только набирают энергию. Взрывы пятен с Земли специалисты увидят по вылетающим из-за края планеты плазменным облакам на поверхности светила.

По оценке специалистов, через неделю замеченная группа опасных пятен появится в поле зрения Земли. Еще через неделю она окажется напротив планеты. В то же время нельзя предугадать, что останется от группы за 14 дней. Солнечный феномен может исчезнуть, совершив серию вспышек.

Схожее явление произошло в 2024 году и стало причиной мощной магнитной бури за 20 лет.

Ранее астрономы РАН сравнили надвигающуюся магнитную бурю с «чудовищным планом» Джокера из фильма «Темный рыцарь». Кроме того, Землю накрывал солнечный поток ветра, во время которого россияне видели северное сияние.