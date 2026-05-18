Мишустин назвал IT-отрасль самой быстрорастущей в экономике России

По его словам, за шесть лет доля IT в структуре ВВП удвоилась, а объем продаж отечественных продуктов вырос почти в 4,5 раза - до 5 трлн рублей.
Дарья Неяскина 18-05-2026 13:20
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Отрасль информационных технологий сегодня остается одной из самых быстрорастущих в экономике России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Глава правительства рассказал, что за шесть лет доля IT в структуре ВВП удвоилась, а объем продаж отечественных продуктов вырос почти в 4,5 раза - до 5 трлн рублей. Россия перешла от простого импортозамещения к активному внедрению собственных разработок. Экспорт российского софта впервые с 2022 года увеличился на 15%, а 47% роста внутреннего регионального продукта дала именно IT-отрасль. 

«Мы продолжим поддержку, поскольку уверены, что инвестиции в отрасль информационных технологий окупаются сторицей. Она является одним из драйверов нашей промышленности», - отметил премьер-министр. 

Отмечается, что по решению президента РФ для IT-компаний сохранили льготы. Пониженные страховые взносы и пятикратное снижение налога на прибыль. В результате выручка 5,5 тыс. организаций выросла более чем в три раза. Сегодня в отрасли трудятся свыше миллиона человек.

Отечественный софт уже используется на 10 млн рабочих мест. Как отметил Мишустин, российские системы стали не просто инструментами учета, а надежными помощниками для повышения эффективности производств.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу раскрыл темы, которые будут обсуждать на Международной конференции по безопасности. По его словам, отдельное внимание уделят проблемам применения технологий искусственного интеллекта, борьбе с распространением дезинформации и вопросам информационной безопасности. Конференция пройдет в России в конце мая.

 

#михаил мишустин #премьер-министр РФ #информационные технологии #XI конференция «Цифровая индустрия промышленной России» #IT-отрасль
