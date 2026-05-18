Мишустин назвал IT-отрасль самой быстрорастущей в экономике России

Отрасль информационных технологий сегодня остается одной из самых быстрорастущих в экономике России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России».



Глава правительства рассказал, что за шесть лет доля IT в структуре ВВП удвоилась, а объем продаж отечественных продуктов вырос почти в 4,5 раза - до 5 трлн рублей. Россия перешла от простого импортозамещения к активному внедрению собственных разработок. Экспорт российского софта впервые с 2022 года увеличился на 15%, а 47% роста внутреннего регионального продукта дала именно IT-отрасль.

«Мы продолжим поддержку, поскольку уверены, что инвестиции в отрасль информационных технологий окупаются сторицей. Она является одним из драйверов нашей промышленности», - отметил премьер-министр.

Отмечается, что по решению президента РФ для IT-компаний сохранили льготы. Пониженные страховые взносы и пятикратное снижение налога на прибыль. В результате выручка 5,5 тыс. организаций выросла более чем в три раза. Сегодня в отрасли трудятся свыше миллиона человек.

Отечественный софт уже используется на 10 млн рабочих мест. Как отметил Мишустин, российские системы стали не просто инструментами учета, а надежными помощниками для повышения эффективности производств.

