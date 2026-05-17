В США во время авиашоу столкнулись и взорвались два истребителя

Два американских истребителя «Гроулер» столкнулись и взорвались во время авиашоу Gunfighter Skies в Айдахо. Инцидент произошел во время выполнения трюка в воздухе, когда два самолета максимально приблизились друг к другу.

В последнее мгновение перед крушением четыре летчика успели катапультироваться, сообщает Times Now. Официальной информации о возможных причинах крушения не поступало, о состоянии летчиков также не сообщается.

Ранее стало известно о похожем инциденте в штате Невада, где крушение потерпел новейший американский истребитель F-35. Самолет разбился на территории закрытого военного полигона. Летчик выжил, у него незначительные травмы. Помощь ему оказали на месте.

На место крушения оперативно прибыли представители аварийных служб и военные. Угрозы для населения не было, уточнили на авиабазе «Неллис», где базировался истребитель.