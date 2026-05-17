МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США во время авиашоу столкнулись и взорвались два истребителя

Четыре летчика успели катапультироваться за считанные мгновения до крушения самолетов.
Ян Брацкий 17-05-2026 22:40
© Фото: Х/IntelPointAlert © Видео: Х/IntelPointAlert

Два американских истребителя «Гроулер» столкнулись и взорвались во время авиашоу Gunfighter Skies в Айдахо. Инцидент произошел во время выполнения трюка в воздухе, когда два самолета максимально приблизились друг к другу.

В последнее мгновение перед крушением четыре летчика успели катапультироваться, сообщает Times Now. Официальной информации о возможных причинах крушения не поступало, о состоянии летчиков также не сообщается.

Ранее стало известно о похожем инциденте в штате Невада, где крушение потерпел новейший американский истребитель F-35. Самолет разбился на территории закрытого военного полигона. Летчик выжил, у него незначительные травмы. Помощь ему оказали на месте.

На место крушения оперативно прибыли представители аварийных служб и военные. Угрозы для населения не было, уточнили на авиабазе «Неллис», где базировался истребитель.

#авиашоу #истребитель #сша #крушение #Айдахо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 