В ДНР из-за атаки украинского дрона погиб мирный житель

Один человек погиб, еще четыре мирных жителя пострадали из-за атак боевиков киевского режима в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем официальном Telegram-канале.

В сообщении говорится, что в Луганском городского округа Дебальцево в результате атаки украинского ударного дрона погиб мужчина. Уточняется, что погибший был 1993 года рождения.

В Федоровке округа Иловайск тяжелые ранения получил мужчина 1974 года рождения. В Енакиево пострадал мужчина 1998 года рождения. В Дебальцево пострадал мужчина 1959 года рождения. В Селидово Красноармейского округа пострадал мужчина 1970 года рождения. Все они получили ранения в результате атак украинских беспилотников.

Пушилин подчеркнул, что раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь. Глава региона пожелал им скорейшего выздоровления.

Он добавил, что в результате террористических атак киевского режима были повреждены два объекта гражданской инфраструктуры. Также получили повреждения два легковых и два грузовых автомобиля.