«Зенит» обыграл «Ростов» и стал чемпионом России

Матч завершился со счетом 1:0.
Сергей Дьячкин 17-05-2026 19:59
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press

«Зенит» обыграл «Ростов» в матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги и стал чемпионом России по футболу. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Встреча прошла в воскресенье в Ростове-на-Дону. Победный мяч забил Александр Соболев, реализовавший пенальти. 

По итогам сезона петербургский клуб возглавил турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата России с 68 очками. На втором месте - «Краснодар» с 66 очками. «Зенит» стал чемпионом России в одиннадцатый раз, обойдя 10-кратного чемпиона - московский «Спартак».

Сто лет назад история клуба началась с физкультурного кружка при Ленинградском металлическом заводе, позже преобразованного в команду «Сталинец», а к 1940 году - уже в «Зенит». Чемпионат страны «Зенит» впервые выиграл в 1984 году. 

В прошлом году в Санкт-Петербурге с размахом отметили вековой юбилей футбольного клуба. К юбилею открыли масштабную выставку «Зенит - Петербург. 100 лет вместе», собравшую более двух тысяч экспонатов. В зале представлены все трофеи клуба уже в новейшей истории России. Самые яркие победы - это Кубок и Суперкубок УЕФА, завоеванные в 2008 году.

#Спорт #Санкт-Петербург #Футбол #Зенит #российская премьер-лига #Ростов #Чемпионат России #чемпион
