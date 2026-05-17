Посетитель Эрмитажа сел на Большой императорский трон в Георгиевском зале

Севшего на Большой императорский трон в Государственном Эрмитаже задержали сегодня росгвардейцы. Посетитель музея прошел на веревочное ограждение, а после замечания от смотрителя отреагировал агрессивно, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня, 17 мая, около 14:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 45-летнего местного жителя, который нарушал общественный порядок во время посещения Государственного Эрмитажа и пытался спровоцировать конфликт с персоналом музея». - говорится в сообщении.

О случившемся известили охрану Эрмитажа. Совместно с сотрудникам службы безопасности, росгвардейцы задержали агрессивного визитера, который пытался оказать им активное сопротивление. Нарушителя доставили в отдел полиции.

Сейчас ведется поверка, выясняются мотивы посетителя. Музейный экспонат после случившегося направлен на экспертизу.