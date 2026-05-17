МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посетитель Эрмитажа сел на Большой императорский трон в Георгиевском зале

Сорокапятилетний житель Петербурга пытался спровоцировать сотрудников Эрмитажа на конфликт и сопротивлялся задержанию.
Ян Брацкий 17-05-2026 18:46
© Фото: Telegram/rosgvard78

Севшего на Большой императорский трон в Государственном Эрмитаже задержали сегодня росгвардейцы. Посетитель музея прошел на веревочное ограждение, а после замечания от смотрителя отреагировал агрессивно, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня, 17 мая, около 14:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 45-летнего местного жителя, который нарушал общественный порядок во время посещения Государственного Эрмитажа и пытался спровоцировать конфликт с персоналом музея». - говорится в сообщении.

О случившемся известили охрану Эрмитажа. Совместно с сотрудникам службы безопасности, росгвардейцы задержали агрессивного визитера, который пытался оказать им активное сопротивление. Нарушителя доставили в отдел полиции.

Сейчас ведется поверка, выясняются мотивы посетителя. Музейный экспонат после случившегося направлен на экспертизу.

#Санкт-Петербург #музей #росгвардия #Эрмитаж #императорский трон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 