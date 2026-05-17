Эксперт объяснил, что из-за возраста АЭС «Онагава» грозят новые утечки

АЭС «Онагава» больше сорока лет, утечки и инциденты на ней возможны и в будущем. Об этом «Звезде» рассказал бывший член комиссии ООН по биологическому разоружению, микробиолог и военный эксперт Игорь Никулин.

Он подчеркнул, что на момент аварии реактор был заглушен. Если бы он работал, считает Никулин, это могло бы вызвать серьезные последствия. Могло бы произойти заражение грунтовых вод, окружающей территории, могли пострадать местные жители, морские организмы.

«Станция достаточно старая. Ей больше сорока лет. Поэтому такие утечки возможны», - пояснил Никулин.

Ученый пояснил, что, с учетом возраста станции, серьезный риск представляет нарушение регламентных работ. К тому же, могли быть и какие-то технические недостатки.

«Грубо говоря, недостаточно затянутые болты какие-нибудь, прокладки вовремя не менялись и так далее. Поэтому и возникают такие нештатные ситуации», - рассказал ученый.

Он подчеркнул особенную опасность подобного рода инцидентов, если они сопряжены с природными катаклизмами. Никулин напомнил про ситуацию с «Фукусимой» - электростанция пострадала от землетрясения и цунами, большое количество радионуклидов уплыло в море.

Накануне компания-оператор атомной электростанции «Онагава» в японской префектуре Мияги заявила об обнаружении утечки жидкости, содержащей радиоактивные вещества, на втором энергоблоке. В компании заверили, жидкость не попала за пределы здания и это не оказало никакого влияния на окружающую среду. Жидкость выливалась через трещину в дренажном баке конденсатного насоса. В момент происшествия реактор не работал. В заявлении оператора АЭС подчеркивается, что землетрясение магнитудой 6,3, которое произошло в этом же районе накануне вечером, не связано с утечкой.