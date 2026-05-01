Карла III сопровождали на кладбище в США с перевернутым британским флагом

Король Великобритании и его супруга в четверг посетили Арлингтонское национальное кладбище в Вашингтоне.
Виктория Бокий 01-05-2026 07:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В ходе визита британского короля Карла III на военное кладбище в Вашингтоне один из американских солдат держал флаг Великобритании вверх ногами. Об этом передает Daily Mail.

Монарх и его супруга Камилла посетили Арлингтонское национальное кладбище в четверг. Их встретили салютом из орудий, после чего прозвучали гимны Великобритании и США.

Однако не обошлось и без геральдической ошибки. Согласно правилам Геральдической палаты, британский флаг расположен правильно, когда более широкая белая диагональная линия находится над красной полосой, а если красная полоса находится над более широкой белой, то флаг перевернут.

На видео с места событий видно, что флаг расположен неправильно. Красная диагональная полоса находилась над белой.

Ранее Карл III на встрече с лидером США Дональдом Трампом, сидя в Белом доме, заявил, что британцы в ходе англо-американской войны сожгли официальную резиденцию президентов в Вашингтоне в рамках «небольшой попытки благоустройства». Об этом он решил сказать в то время, когда говорил об изменениях в Восточном крыле Белого дома.

#сша #Великобритания #Вашингтон #флаг #карл III #Арлингтонское кладбище
