Карла III сопровождали на кладбище в США с перевернутым британским флагом

В ходе визита британского короля Карла III на военное кладбище в Вашингтоне один из американских солдат держал флаг Великобритании вверх ногами. Об этом передает Daily Mail.
Монарх и его супруга Камилла посетили Арлингтонское национальное кладбище в четверг. Их встретили салютом из орудий, после чего прозвучали гимны Великобритании и США.
Однако не обошлось и без геральдической ошибки. Согласно правилам Геральдической палаты, британский флаг расположен правильно, когда более широкая белая диагональная линия находится над красной полосой, а если красная полоса находится над более широкой белой, то флаг перевернут.
На видео с места событий видно, что флаг расположен неправильно. Красная диагональная полоса находилась над белой.
Ранее Карл III на встрече с лидером США Дональдом Трампом, сидя в Белом доме, заявил, что британцы в ходе англо-американской войны сожгли официальную резиденцию президентов в Вашингтоне в рамках «небольшой попытки благоустройства». Об этом он решил сказать в то время, когда говорил об изменениях в Восточном крыле Белого дома.
