В Бурятии нашли тело последнего погибшего при сходе лавины на Мунку-Сардык

В Бурятии спасатели обнаружили тело последнего туриста, погибшего при сходе лавины на вершине Мунку-Сардык в Окинском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГО и ЧС.

«В ходе операции было обследовано 100 квадратных метров территории. Тело погибшего обнаружили к 15:20. К 19:00 спасатели эвакуировали его до памятника Виталию Тихонову», - говорится в сообщении.

Тело погибшего альпиниста передали сотрудникам полиции. Поисково-спасательная операция на горе завершена, уточнили в ведомстве.

Напомним, о трагедии в Бурятии стало известно на прошлой неделе. Под лавину попала группа из семи человек. Снежная масса сошла, когда альпинисты восходили к пику Конституции.

Трех туристов нашли замерзшими, но живыми. Их эвакуировали в лагерь. Также были найдены тела женщины и двоих мужчин. Власти Бурятии до четвертого мая ограничили доступ на Мунку-Сардык. Возбуждено уголовное дело.