МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Бурятии нашли тело последнего погибшего при сходе лавины на Мунку-Сардык

В ходе поисковой операции спасатели обследовали 100 квадратных метров территории, тело погибшего передали полицейским.
Ян Брацкий 01-05-2026 07:03
© Фото: Telegram/mchsburyatia

В Бурятии спасатели обнаружили тело последнего туриста, погибшего при сходе лавины на вершине Мунку-Сардык в Окинском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГО и ЧС.

«В ходе операции было обследовано 100 квадратных метров территории. Тело погибшего обнаружили к 15:20. К 19:00 спасатели эвакуировали его до памятника Виталию Тихонову», - говорится в сообщении.

Тело погибшего альпиниста передали сотрудникам полиции. Поисково-спасательная операция на горе завершена, уточнили в ведомстве.

Напомним, о трагедии в Бурятии стало известно на прошлой неделе. Под лавину попала группа из семи человек. Снежная масса сошла, когда альпинисты восходили к пику Конституции.

Трех туристов нашли замерзшими, но живыми. Их эвакуировали в лагерь. Также были найдены тела женщины и двоих мужчин. Власти Бурятии до четвертого мая ограничили доступ на Мунку-Сардык. Возбуждено уголовное дело.

#МЧС #бурятия #лавина #поисково-спасательная операция #Мунку-Сардык
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 