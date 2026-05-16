Independent: разведка НАТО считает, что Иран сохранил большую часть ракет

Разведка НАТО полагает, что Иран сохранил большую часть своего ракетного потенциала. Об этом сообщило издание Independent, ссылаясь на источники.

«Разведывательные агентства предупредили, что у Ирана все еще есть доступ к большей части ракет и подземных объектов», - сказано в материале.

По словам источников, Иран сохранил по меньшей мере 60% своего ракетного потенциала. Кроме того, американская разведка считает, что 90% иранских пусковых объектов и военных складских помещений сейчас «частично или полностью функциональны».

В газете также сообщили, что Иран в состоянии продолжать конфликт с США месяцами. Ко всему этому, у Тегерана есть еще несколько стратегий, которые он может использовать в случае возобновления конфликта с Вашингтоном.

По информации газеты New York Times, США и Израиль начали интенсивную подготовку к возможному возобновлению атак на Иран на следующей неделе. Эта подготовка стала самой масштабной с момента вступления в силу режима прекращения огня.