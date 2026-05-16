Independent: разведка НАТО считает, что Иран сохранил большую часть ракет

Кроме того, Иран в состоянии продолжать конфликт с США месяцами.
Дарья Ситникова 16-05-2026 23:45
© Фото: Daniel Radicevic, imageBROKER.com, Global Look Press

Разведка НАТО полагает, что Иран сохранил большую часть своего ракетного потенциала. Об этом сообщило издание Independent, ссылаясь на источники.

«Разведывательные агентства предупредили, что у Ирана все еще есть доступ к большей части ракет и подземных объектов», - сказано в материале.

По словам источников, Иран сохранил по меньшей мере 60% своего ракетного потенциала. Кроме того, американская разведка считает, что 90% иранских пусковых объектов и военных складских помещений сейчас «частично или полностью функциональны».

В газете также сообщили, что Иран в состоянии продолжать конфликт с США месяцами. Ко всему этому, у Тегерана есть еще несколько стратегий, которые он может использовать в случае возобновления конфликта с Вашингтоном.

По информации газеты New York Times, США и Израиль начали интенсивную подготовку к возможному возобновлению атак на Иран на следующей неделе. Эта подготовка стала самой масштабной с момента вступления в силу режима прекращения огня.

#НАТО #сша #Иран #ракетный потенциал
