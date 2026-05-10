Мелони заявила, что взяла на контроль ситуацию с наездом на людей в Модене

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что находится в контакте с властями Модены в связи с наездом автомобиля на прохожих. Об этом она написала в соцсети Х.

Она подчеркнула, что инцидент, произошедший в городе, где мужчина сбил по меньшей мере десять пешеходов, а затем, предположительно, ударил ножом прохожего, является «крайне серьезным». Премьер выразила поддержку пострадавшим и их семьям. Также она поблагодарила силы правопорядка и граждан, которые вмешались, чтобы остановить преступника.

«Я связалась с мэром и остаюсь в постоянном контакте с властями, чтобы следить за развитием ситуации. Надеюсь, что виновный в полной мере ответит за свои действия», - написала Мелони.

Ранее сообщалось, что 31-летнего преступника удалось задержать. Также появилась информация, что в результате наезда одна из пострадавших лишилась обеих ног. Преступник управлял автомобилем Citroen C3.

Вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Марио Сальвини сообщил, что злоумышленник родился в Италии. Он выходец из семьи марокканцев.

«Салим эль Кудри - имя преступника "второго поколения" (мигрантов - прим. Ред.), наехавшего в Модене на людей на полной скорости», - написал Сальвини в X.

По сообщению газеты Corriere della Sera, мужчина родился в 1995 году на севере Италии. У него есть диплом экономиста. Как свидетельствуют очевидцы, водитель кричал, что подвергался унижению и преследованиям. Прохожие, участвовавшие в его задержании, предположили что он находился в состоянии алкогольного опьянения.