Расчет «Мальвы» нанес точный удар по пункту ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы поразили укрепленный пункт управления беспилотными летательными аппаратами и живую силу ВСУ.
13-05-2026 06:19
Артиллеристы 34-й артиллерийской дивизии группировки войск «Запад» нанесли успешный удар, используя самоходную установку «Мальва». В Харьковской области они поразили укрепленный пункт управления беспилотными летательными аппаратами и живую силу ВСУ.

На видео Минобороны зафиксирован момент, когда расчет новейшей САУ «Мальва» 273-й артиллерийской бригады 34-й артиллерийской дивизии группировки «Запад» прибыл на огневую позицию. Бойцы получили координаты цели и развернули установку. Используя осколочно-фугасные снаряды, они нанесли точный удар по укрывшимся в лесу украинским военным.

Расчеты САУ постоянно ведут огонь по опорным пунктам, живой силе, вооружению и технике ВСУ. Они наносят неожиданные удары по позициям врага. Цели для обстрела поступают ежедневно в большом количестве. Условия боевой работы сложные, противник пытается обнаружить огневые позиции артиллеристов. Однако наша ПВО не дремлет и противодействует усилиям врага, рассказали бойцы.

Ранее Минобороны показывало, как артиллеристы 34-й дивизии группировки «Запад» уничтожили опорный пункт, технику и укрытия ВСУ в Харьковской области. Тогда удар нанес тоже расчет самоходки «Мальва».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #Харьковская область #спецоперация #САУ #СВО #2С43 «Мальва»
