В Подольске вспыхнул склад на площади 1,5 тыс. кв. метров

На складе в Подольске Московской области произошел крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, огонь охватил крышу административно-складского здания на Нефтебазовом проезде, дом 8. Сообщается, что площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров.

Находящихся внутри людей оперативно эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. В пресс-службе заявили, что на месте возгорания работают 90 человек и более 30 единиц специальной техники.