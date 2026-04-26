МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Подольске вспыхнул склад на площади 1,5 тыс. кв. метров

По предварительным данным, никто не пострадал.
Сергей Дьячкин 01-05-2026 03:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

На складе в Подольске Московской области произошел крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, огонь охватил крышу административно-складского здания на Нефтебазовом проезде, дом 8. Сообщается, что площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров.

Находящихся внутри людей оперативно эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. В пресс-службе заявили, что на месте возгорания работают 90 человек и более 30 единиц специальной техники.

#МЧС РФ #Московская область #эвакуация #происшествия #пожарные #тушение пожара #Подольск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 