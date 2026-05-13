Австрия подняла истребители из-за входа в ее пространство самолетов США

Министерство обороны Австрии подняло в воздух два истребителя Eurofighter из-за двух самолетов ВВС США, которые вошли в австрийское воздушное пространство. Об этом заявил представитель Минобороны страны Михаэль Бауэр.

«Приоритет А: активация и развертывание двух истребителей Eurofighter в связи с пролетом двух самолетов PC12 ВВС США», - написал он на своей странице в социальной сети Х.

Другие подробности инцидента не приводятся. Австрия - это нейтральная страна, которая хоть и не входит в НАТО, но периодически поднимает истребители в целях контроля за соблюдением своего воздушного пространства, пишет Life.ru.

По информации издания 20 Minuten, эта ситуация стала вторым инцидентом с американскими самолетами в австрийском воздушном пространстве за два дня. В воскресенье два самолета PC12 ВВС США также вошли в воздушное пространство страны без разрешения.

Телеканал CNN ранее сообщил, что военные США значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья Кубы с февраля этого года. ВМС и ВВС США совершили как минимум 25 подобных полетов с использованием пилотируемых самолетов и беспилотников.