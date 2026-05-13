МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Австрия подняла истребители из-за входа в ее пространство самолетов США

Эта ситуация стала вторым инцидентом с американскими самолетами в австрийском воздушном пространстве за два дня.
Дарья Ситникова 13-05-2026 23:38
© Фото: T. T. Parish, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Министерство обороны Австрии подняло в воздух два истребителя Eurofighter из-за двух самолетов ВВС США, которые вошли в австрийское воздушное пространство. Об этом заявил представитель Минобороны страны Михаэль Бауэр.

«Приоритет А: активация и развертывание двух истребителей Eurofighter в связи с пролетом двух самолетов PC12 ВВС США», - написал он на своей странице в социальной сети Х.

Другие подробности инцидента не приводятся. Австрия - это нейтральная страна, которая хоть и не входит в НАТО, но периодически поднимает истребители в целях контроля за соблюдением своего воздушного пространства, пишет Life.ru.

По информации издания 20 Minuten, эта ситуация стала вторым инцидентом с американскими самолетами в австрийском воздушном пространстве за два дня. В воскресенье два самолета PC12 ВВС США также вошли в воздушное пространство страны без разрешения.

Телеканал CNN ранее сообщил, что военные США значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья Кубы с февраля этого года. ВМС и ВВС США совершили как минимум 25 подобных полетов с использованием пилотируемых самолетов и беспилотников.

#истребители #ВВС США #eurofighter #австрия #Воздушное пространство
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 