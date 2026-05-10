Путин провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухамедовым

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что председатель Народного совета Туркмении в эти дни находится в Казани. Он участвует в XVII Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир. KazanForum».

Президент России и председатель Халк Маслахаты Туркменистана обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства между странами. Помимо этого, были затронуты темы сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

Отдельно Путин и Бердымухамедов подчеркнули важность заседания Совета глав государств СНГ. Он пройдет в октябре под председательством Туркмении.

В декабре прошлого года председатель народного совета Туркменистана и президент России встретились в Ашхабаде. Путин высоко оценил качество отношений между странами. Он подчеркнул, что они носят доверительный, дружеский характер. Путин посетил Ашхабад с двухдневным рабочим визитом, он принял участие в торжествах, посвященных 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении, а также в работе форума, посвященного Международному году мира и доверия.