В Москве ввели ограничения на публикацию данных о терактах

Штраф за нарушение запрета составит 3-5 тыс. руб. для граждан, 30-50 тыс. руб. для должностных лиц, 50-200 тыс. руб. для юридических лиц.
Сергей Дьячкин 13-05-2026 18:57
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Для борьбы с фейками в Москве вводят ограничения на публикацию данных о терактах. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

В официальном заявлении уточняется, что ограничения не будут касаться информации, опубликованной Минобороны России, на сайте и в блоге столичного мэра, на официальном сайте московского правительства.

Для обеспечения в Москве общественной безопасности ограничения будут распространяться на текстовые, видео- и фотоматериалы, которые отражают последствия терактов, в том числе результаты атак БПЛА. Антитеррористическая комиссия приняла это положение для недопущения распространения ложной информации.

Органы власти и подведомственные организации, СМИ и экстренные службы, любые другие организации и граждане больше не могут распространять информацию о совершении терактов до публикации информации в официальных источниках, перечисленных выше.  Ограничения не касаются обращений, направленных в установленном порядке в правоохранительные органы и экстренные службы, но они не должны носить публичного характера.

Ограничения будут действовать до принятия отдельного решения. В соответствии с Кодексом Москвы об административных правонарушениях в случае несоблюдения ограничений штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей для граждан. Для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей.

#Москва #СМИ #штраф #ограничения #Мэр Москвы #мэрия #публикации #борьба с фейками
