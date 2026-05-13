В Москве ввели ограничения на публикацию данных о терактах

Для борьбы с фейками в Москве вводят ограничения на публикацию данных о терактах. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

В официальном заявлении уточняется, что ограничения не будут касаться информации, опубликованной Минобороны России, на сайте и в блоге столичного мэра, на официальном сайте московского правительства.

Для обеспечения в Москве общественной безопасности ограничения будут распространяться на текстовые, видео- и фотоматериалы, которые отражают последствия терактов, в том числе результаты атак БПЛА. Антитеррористическая комиссия приняла это положение для недопущения распространения ложной информации.

Органы власти и подведомственные организации, СМИ и экстренные службы, любые другие организации и граждане больше не могут распространять информацию о совершении терактов до публикации информации в официальных источниках, перечисленных выше. Ограничения не касаются обращений, направленных в установленном порядке в правоохранительные органы и экстренные службы, но они не должны носить публичного характера.

Ограничения будут действовать до принятия отдельного решения. В соответствии с Кодексом Москвы об административных правонарушениях в случае несоблюдения ограничений штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей для граждан. Для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей.