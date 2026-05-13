Шойгу прибыл в Бишкек для встречи с секретарями советов безопасности стран ШОС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Бишкек для участия в 21-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Андрей Вакула.

Участники встречи будут обсуждать дальнейшее развитие сотрудничества и совершенствование механизмов взаимодействия государств-членов ШОС. Речь будет идти о сферах противодействия терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, торговле людьми и другим видам транснациональной организованной преступности. На повестке обсуждения будет обеспечение международной информационной безопасности и безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Шойгу выступит в ходе заседания с оценками ситуации в сфере международной безопасности. Наша страна придает большое значение укреплению сотрудничества в формате ШОС и повышению роли и авторитета организации в мире.

Помимо этого, на заседании выступит генеральный секретарь ШОС. Он расскажет о деятельности организации в сфере обеспечения безопасности государств-членов организации. Директор исполнительного комитета РАТС ШОС отчитается о деятельности Региональной антитеррористической структуры организации.

В апреле министр обороны России Андрей Белоусов принял участие в совещании глав оборонных ведомств государств-участников Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Тогда он подчеркнул, что встреча проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки. По словам главы оборонного ведомства, за 25 лет с момента создания ШОС организация превратилась во влиятельное и авторитетное межгосударственное объединение на евразийском пространстве.