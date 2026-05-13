В филиппинском сенате раздались выстрелы

В сенате Филиппин, где укрывался сенатор Рональд де ла Роса, в отношении которого Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест, раздались звуки выстрелов. Об этом сообщил местный телеканал ABS-CBN News.

Телеканал распространил видеозаписи, на которых слышны выстрелы. На кадрах также видно, что находившиеся внутри люди в панике покидают здание. Официальный представитель сената заявил, что информация о пострадавших пока не поступала, а сотрудники правоохранительных органов пытаются войти внутрь.

В среду сенатор опубликовал в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ) видеообращение, в котором призвал общественность не допустить его задержания. Также сообщалось, что к филиппинскому сенату прибыли военнослужащие, сотрудники полиции и Национального бюро расследований.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.