МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В филиппинском сенате раздались выстрелы

По словам репортеров, прозвучало не менее 10 выстрелов.
Анастасия Митина 13-05-2026 16:25
© Фото: Mark Z. Saludes, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

В сенате Филиппин, где укрывался сенатор Рональд де ла Роса, в отношении которого Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест, раздались звуки выстрелов. Об этом сообщил местный телеканал ABS-CBN News.

Телеканал распространил видеозаписи, на которых слышны выстрелы. На кадрах также видно, что находившиеся внутри люди в панике покидают здание. Официальный представитель сената заявил, что информация о пострадавших пока не поступала, а сотрудники правоохранительных органов пытаются войти внутрь.

В среду сенатор опубликовал в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ) видеообращение, в котором призвал общественность не допустить его задержания. Также сообщалось, что к филиппинскому сенату прибыли военнослужащие, сотрудники полиции и Национального бюро расследований.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#сенат #Филиппины #происшествия #сенатор #международный уголовный суд #ордер на арест
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 