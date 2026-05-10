Власти Румынии не приехали в аэропорт Бухареста для встречи Зеленского

Владимир Зеленский прибыл в Румынию для участия в заседании саммита «Бухарестской девятки».
Ян Брацкий 13-05-2026 16:01
© Фото: Cristiano Minichiello, Agf, Keystone Press Agency, Global Look Press

Высшее руководство Румынии не стало встречать Владимира Зеленского с женой в аэропорту столицы страны, куда они прибыли для участия в заседании саммита «Бухарестской девятки». Это следует из публикации в Telegram-канале Зеленского.

Судя по опубликованным из аэропорта кадрам, Зеленского и его супругу встретили посол Украины в Румынии Игорь Прокопчук, представители военного атташе, а также сотрудники аппарата протокола румынского МИД.

Заседание «Бухарестской девятки» состоится в Будапеште 13 мая. Участие в мероприятии принимают Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. Также на площадке будут присутствовать представители Украины, США и других стран.

«Девятка» представляет собой объединение стран Центральной и Восточной Европы, созданное для углубления военного сотрудничества между странами восточного фланга НАТО. На саммите обсудят стабильность и безопасность в Европе, а также развитие военного сотрудничества между странами ЕС.

