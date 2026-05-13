Сотрудники птицефабрики в Ленобласти устроили массовую драку

В результате конфликта семь человек доставлены в медучреждения в тяжелом состоянии.
Виктория Бокий 13-05-2026 10:53
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Globallookpress

Более 20 человек получили травмы в ходе массовой драки на птицефабрике в Кировском районе Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, драку устроили работники фабрики.

Уточняется, что в конфликте участвовали более 60 человек. Из них самыми активными были 12 человек - выходцы из Средней Азии. Известно, что сейчас они задержаны.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые пресекли конфликт, доставив в отдел полиции 12 его активных участников. Все они - граждане одного из среднеазиатских государств в возрасте от 21 до 39 лет», - говорится в сообщении ведомства.

По последней информации, 20 пострадавших госпитализированы. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

#в стране и мире #Ленинградская область #Драка #Задержание #Птицефабрика
