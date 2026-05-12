Небо над Хабаровском затянуло дымом из-за лесных пожаров

Небо над Хабаровском затянуто пеленой дыма. По словам местных жителей, левый берег города почти не видно. Кадрами с места событий делится корреспондент «Звезды».

На всей территории Хабаровского края ввели временный запрет на посещение лесов. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Демешин.

«С сегодняшнего дня вводим запрет на посещение лесов по всему Хабаровскому краю. Решение принято по итогам заседания президиума регионального правительства, на котором обсудили непростую ситуацию с ландшафтными и лесными пожарами», - говорится в Telegram-канале главы региона.

По словам Демешина, на территории Амурского, Верхнебуреинского, Нанайского, имени Лазо районов, а также Солнечного и Бикинского округов полыхают около 17 лесных пожаров. Огнеборцы ведут работы по ликвидации возгораний.

Известно, что за последние три дня было потушено 379 пожаров. По данным губернатора Хабаровского края, причиной стали не природные явления, а человеческий фактор.

Сообщается, что на острове Кабельный в Хабаровске около девяти часов пожарные боролись с огнем. Обширные очаги вдоль проезжей части были ликвидированы в течение четырех часов.

О трудной обстановке в регионе сообщала и Госавтоинспекция Хабаровского края. По данным ГАИ, на региональных и федеральных автодорогах наблюдается недостаточная видимость. По последней информации, пожары вблизи дорог локализованы.