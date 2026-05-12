Bloomberg: в Европе считают фон дер Ляйен «одержимой властью»

Стиль руководства председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен характеризуется централизацией власти и нежеланием делегировать полномочия, пишет Bloomberg. Коллеги описывают чиновницу, одержимую желанием продемонстрировать свою власть. Этот подход оттолкнул многих высокопоставленных функционеров.

Фон дер Ляйен создала на 13-м этаже здания Берлаймонт в Брюсселе «президентскую структуру», которая контролирует все аспекты деятельности Европейской комиссии, говорится в статье. Ее сплоченная группа советников отстраняет почти всех, кроме ближайшего окружения, от принятия решений. Это приводит к микроменеджменту и перегрузке офиса. Такой подход снижает внимание к основным экономическим вопросам и замедляет кампанию по возрождению ЕС.

Напряженность внутри комиссии растет. Бывшие коллеги фон дер Ляйен по партии ХДС в Германии требуют ограничить полномочия ЕК. Бизнес-лидеры критикуют ее за медлительность в решении важных вопросов.

Стиль управления фон дер Ляйен создает препятствия для принятия важных решений. Например, проект стратегии по завершению формирования внутреннего рынка, подготовленный вице-президентом Стефаном Сежурне, был готов к ноябрю, но оставался нерассмотренным до апреля. Действия главы Еврокомиссии по долгосрочному бюджету ЕС в размере почти 2,4 триллиона евро также вызвали недовольство из-за отсутствия консультаций.

Агентство акцентирует внимание на том, что за время руководства фон дер Ляйен не удалось достичь поставленных целей по укреплению единого рынка и увеличению конкурентоспособности блока. Эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман утверждает, что реакция европейских лидеров становится все более негативной.

Ранее сообщалось, что немецкий консервативный блок ХДС и ХСС требует от Урсулы фон дер Ляйен ослабить европейские регулирующие нормы. Немецкие депутаты планируют создать новый наднациональный орган с правом вето на законы Еврокомиссии, чтобы усилить контроль за ее деятельностью. Это может потребовать изменений в договорах ЕС.