В Якутии семь человек застряли во льдах на реке Лена

Еще четырех человек эвакуировали с острова Харыялах.
Виктория Бокий 12-05-2026 08:58
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

В Якутии спасатели эвакуировали людей, застрявших во льдах на реке Лена. Об этом сообщает МЧС России и делится кадрами спасения.

По данным ведомства, в Олекминском районе группа из семи человек передвигалась между устьем реки Намана и селом Хоринцы на трех моторных лодках. По кадрам с места происшествия видно, что спасатели обнаружили людей с вертолета. Как потом выяснилось, они застряли во льдах вместе с лодками.

Известно, что, помимо группы людей на лодках, еще четыре человека оказались на острове Харыялах. Для эвакуации всех пострадавших из города Ленинск вылетел вертолет Ми-8 со специалистами на борту.

По последним данным, всех, оказавшихся в западне, удалось эвакуировать в город Олекминск. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. От медицинской помощи спасенные отказались.

#в стране и мире #спасатели #спасение #якутия #МЧС России #река лена
