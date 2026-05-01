Фицо из солидарности с трудящимися вышел на ночную работу в пекарню

Всю ночь словацкий премьер будет доставлять свежую выпечку в качестве помощника водителя-экспедитора.
Сергей Дьячкин 01-05-2026 02:27
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на несколько часов включился в ночную работу пекарни в городе Бановце-над-Бебравоу. Об этом сообщает Life.ru.

Он присоединится к доставке свежей выпечки в качестве помощника водителя-экспедитора. Перед началом смены Фицо заявил, что после инструктажа по технике безопасности ознакомится с продукцией. По его словам, маршрут включал несколько остановок для доставки изделий пекарни.

Пекарня расположена в городе Бановце-над-Бебравоу на западе Словакии. Фицо заявил, что проведет всю ночь в поездке с водителем, который развозит выпечку. Он отметил, что таким образом хочет выразить уважение людям, работающим в ночные смены и в праздничные дни.

Ранее премьер-министр Словакии заявил, что на 9 Мая будет в Москве и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Он напомнил, что десятки тысяч воинов Красной армии погибли при освобождении Словакии. Словацкий премьер напомнил о мемориальных местах массовых захоронений советских солдат в Словакии. Он добавил, что там покоятся воины-освободители, которым на момент совершения подвига не было даже 18 лет.

Помимо этого, словацкий премьер намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своей поездки в Москву. Он заявил, что встреча должна состояться 9 мая. Фицо также анонсировал темы разговора с российским лидером. По его словам, он хочет обсудить с Путиным украинский кризис и необходимость его скорейшего урегулирования.

Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал приезд словацкого премьера в Москву на День Победы. Известно, что в РФ от Словакии приедет не только Фицо. Ожидается делегация, куда войдут также вице-спикер парламента Тибор Гашпар и глава МИД Юрай Бланар.

#1 мая #Роберт Фицо #словакия #водитель #пекарня #солидарность #день труда #выпечка
