В Белоруссии задержали агента литовских спецслужб

Задержанный КГБ Белоруссии агент литовских спецслужб собирал информацию в правоохранительной, военной и общественно-политической сферах. Об этом сообщил в эфире телеканала ОНТ заместитель начальника следственного управления Комитета госбезопасности Александр Тарасевич.

«Он также участвовал в проведении тайниковых операций по поддержанию агентурной связи представителей иностранной спецслужбы со своими агентами», - добавил он.

Тарасевич рассказал, что в ходе оперативной работы удалось установить и задокументировать противоправную деятельность гражданина Литвы Мирослава Троцкиса 1990 года рождения. Известно, что литовская спецслужба передавала своим агентам задание, снабжала их средствами разведывательной деятельности, а также выплачивала материальное вознаграждение.

Агент литовских спецслужб с позывным «Ринго» бывший сотрудник службы охраны государственной границы при МВД Литвы. Он прошел специальную боевую подготовку на базе пограничной школы в Медининкае, а также служил в дорожной полиции.

Как рассказал Тарасевич, Троцкиса «интересовало все, что касается Беларуси»: военные части, движения, полигоны, медперсонал, численность и «все, что возможно узнать». За свое время визитов в Беларусь агент спецслужб заработал около 4 000 евро и 15 лет лишения свободы, заключил заместитель начальника следственного управления Комитета госбезопасности.

Напомним, сегодня утром телеканал сообщил о задержании литовского шпиона, которым оказался бывший силовик. Уже вечером стали известны некоторые подробности его спецоперации.