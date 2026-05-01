МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Tasnim: в Иране погибли 14 военных при обезвреживании кассетных бомб

Ряд районов провинции оказались под угрозой после авиаударов противника.
Дарья Ситникова 01-05-2026 21:55
© Фото: U.S. Army, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Иране при обезвреживании кассетных бомб погибли как минимум 14 военнослужащих КСИР, еще двое ранены. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Сегодня во время одной из этих миссий 14 самоотверженных бойцов погибли, а двое получили ранения», - сказано в материале.

Уточняется, что после авиаударов противника под угрозой оказался ряд районов провинции. Включая около 1,2 тыс. га сельскохозяйственных земель.

К настоящему времени военные КСИР смогли обезвредить уже более 15 тысяч неразорвавшихся боеприпасов в провинции Зенджан. По информации агентства Bloomberg, ВС США запросили гиперзвуковую ракету Dark Eagle для возможных ударов по Ирану.

Уточняется, что в заявке на развертывание войск это обосновывается тем, что Иран вывел свои пусковые установки за пределы досягаемости ракеты Precision Strike Missile. В случае одобрения это станет первым развертыванием гиперзвуковой ракеты США.

#сша #Иран #ксир #атака #пострадавшие #обезвреживание #кассетные бомбы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 