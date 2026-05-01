Tasnim: в Иране погибли 14 военных при обезвреживании кассетных бомб

В Иране при обезвреживании кассетных бомб погибли как минимум 14 военнослужащих КСИР, еще двое ранены. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Сегодня во время одной из этих миссий 14 самоотверженных бойцов погибли, а двое получили ранения», - сказано в материале.

Уточняется, что после авиаударов противника под угрозой оказался ряд районов провинции. Включая около 1,2 тыс. га сельскохозяйственных земель.

К настоящему времени военные КСИР смогли обезвредить уже более 15 тысяч неразорвавшихся боеприпасов в провинции Зенджан. По информации агентства Bloomberg, ВС США запросили гиперзвуковую ракету Dark Eagle для возможных ударов по Ирану.

Уточняется, что в заявке на развертывание войск это обосновывается тем, что Иран вывел свои пусковые установки за пределы досягаемости ракеты Precision Strike Missile. В случае одобрения это станет первым развертыванием гиперзвуковой ракеты США.