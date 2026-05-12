МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Онищенко рассказал о новом штамме коронавируса в Таиланде

Биологам необходимо за ним наблюдать, но оснований не пускать в страну людей нет, добавил Геннадий Онищенко.
Дарья Ситникова 12-05-2026 01:49
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Таиланде обнаружен новый штамм коронавируса у летучих мышей. Об этом рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Он был выявлен у мышей, а не у людей. Поэтому его выделили не медики, а, наверное, тайские биологи», - сказал Онищенко.

С его слов, в этом «ничего удивительного нет», на данный момент известно о 40 штаммах коронавируса. На самом же деле их гораздо больше.

Онищенко предположил, что за новым штаммом будет установлено наблюдение. Он также отметил, что очень важно в каких именно летучих мышах был обнаружен вирус.

Академик РАН объяснил, что «абсолютно никаких нет» оснований для того, чтобы не пускать людей в страну. Но биологам необходимо наблюдать за вирусом.

Онищенко ранее предупредил, что новый заразный штамм коронавируса «Цикада» распространяется по миру. Его особенность - «скрытая форма передачи» и более тяжелые последствия для здоровья. 

#коронавирус #геннадий онищенко #новый штамм #Таиланд
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 