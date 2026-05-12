Онищенко рассказал о новом штамме коронавируса в Таиланде

В Таиланде обнаружен новый штамм коронавируса у летучих мышей. Об этом рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Он был выявлен у мышей, а не у людей. Поэтому его выделили не медики, а, наверное, тайские биологи», - сказал Онищенко.

С его слов, в этом «ничего удивительного нет», на данный момент известно о 40 штаммах коронавируса. На самом же деле их гораздо больше.

Онищенко предположил, что за новым штаммом будет установлено наблюдение. Он также отметил, что очень важно в каких именно летучих мышах был обнаружен вирус.

Академик РАН объяснил, что «абсолютно никаких нет» оснований для того, чтобы не пускать людей в страну. Но биологам необходимо наблюдать за вирусом.

Онищенко ранее предупредил, что новый заразный штамм коронавируса «Цикада» распространяется по миру. Его особенность - «скрытая форма передачи» и более тяжелые последствия для здоровья.