«Солнцепек» разрушил укрепленный опорный пункт ВСУ под Чаривным

В результате атаки фортификационные сооружения противника были полностью уничтожены.
02-05-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы 35-й армии группировки «Восток» уничтожили долговременные укрепления ВСУ в Запорожской области с помощью ТОС-1А «Солнцепек». Кадры удара тяжелой огнеметной системы по цели показало Минобороны.

Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки обнаружили крупный опорный пункт украинских вооруженных формирований. Он располагался в районе населенного пункта Чаривное в Запорожской области. Противник подготовил укрепленный рубеж, оборудовав мощные земляные укрытия.

Координаты выявленных целей передали расчету ТОС-1А «Солнцепек» 35-го гвардейского полка 35-й общевойсковой армии. Артиллеристы выдвинулись на огневую позицию и нанесли удары термобарическими снарядами.

Объемно-детонирующие боеприпасы пробили земляные укрепления, выжгли укрытия изнутри и разрушили траншеи избыточным давлением. Контроль за результатами ударов осуществлялся с воздуха.

В результате атаки фортификационные сооружения ВСУ были полностью разрушены. Все, кто находился в укрытиях, погибли. Уничтожен очередной укрепленный узел украинских военных.

Ранее экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» успешно уничтожил подземный укрепленный комплекс ВСУ в Запорожской области. В результате применения объемных термобарических снарядов были разрушены бетонные укрепления, подземные коммуникации и командные пункты, а также находившиеся в них украинские военные.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #тос-1а «солнцепек» #запорожская область #группировка войск «Восток» #чаривное
