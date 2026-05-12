Полицейские подали в суд на Бена Аффлека и Мэтта Дэймона

Полицейские подали в суд на актеров из-за того, что родственники и коллеги стали ассоциировать их с персонажами боевика «Лакомый кусок».
Виктория Бокий 12-05-2026 13:33
© Фото: IMAGO, MediaPunch, Globallookpress

Два полицейских подали иск о клевете против американских актеров Бена Аффлека и Мэтта Дэймона, утверждая, что при создании боевика «Лакомый кусок» с их участием было использовано слишком много деталей реального дела, что стало ударом по их репутации. Об этом пишет Associated Press.

По данным агентства, фильм частично основан на реальных событиях, происходивших в 2016 году, когда полиция обнаружила более 21 миллиона долларов в доме Майами-Лейкс, где жил предполагаемый наркоторговец. Реальные полицейские, которые считают себя опозоренными после выхода «Лакомого куска», утверждают, что из-за узнаваемых обстоятельств дела 2016 года родственники и коллеги стали ассоциировать их с персонажами, которые, согласно сценарию, крадут улики, убивают, поджигают дома и казнят федерального агента.

«Джейсон Смит и Джонатан Сантана, сержанты управления шерифа округа Майами-Дейд, подали иск в федеральный суд Майами в начале этого месяца против кинокомпании Artists Equity», - говорится в статье.

Ответила на претензии адвокат кинокомпании Artists Equity Лейта Уокер, подчеркнув, что даже если фильм действительно основан на реальной истории, то нет никакой возможности связать ни одного персонажа с истцами. По данным агентства, суд по данному делу будет проходить в Майами. О сумме иска пока не говорится, но известно, что полицейские требуют компенсацию ущерба, штрафных санкций и оплаты услуг адвокатов, а также публичного опровержения от Аффлека и Дэймона. Сами же исполнители главных ролей уже не раз повторяли, что сюжет лишь отчасти основан на рассказах капитана полиции Майами.

#полиция #суд #иск #Бен Аффлек #мэтт дэймон #«Лакомый кусок»
