МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: СВО остановится, как только Киев примет известное ему решение

В Кремле рассказали, что для завершения переговоров по Украине нужно провести значительную подготовительную работу.
Владимир Рубанов 12-05-2026 12:51
© Фото: Минобороны России

Специальная военная операция на Украине может быть остановлена в любой момент, если Киев примет ответственное решение, о котором ему известно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«СВО может остановиться, как только киевский режим и Зеленский возьмут на себя ответственность и примут нужное решение», - подчеркнул представитель Кремля.

Для завершения переговоров по Украине необходимо провести значительную подготовительную работу, отметил Песков. Он напомнил, что Владимир Путин на пресс-конференции 9 мая заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время. Встреча может состояться и в другом месте, но она будет иметь смысл только после завершения всех подготовительных этапов, сообщил пресс-секретарь.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва сохраняет готовность к диалогу и приветствует роль США в урегулировании украинского кризиса. Песков напомнил слова президента о том, что проведена определенная работа в трехстороннем формате и «мы будем приветствовать посреднические усилия Соединенных Штатов».

#Украина #Владимир Путин #Владимир Зеленский #переговоры #Дмитрий Песков #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 