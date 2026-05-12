Специальная военная операция на Украине может быть остановлена в любой момент, если Киев примет ответственное решение, о котором ему известно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«СВО может остановиться, как только киевский режим и Зеленский возьмут на себя ответственность и примут нужное решение», - подчеркнул представитель Кремля.

Для завершения переговоров по Украине необходимо провести значительную подготовительную работу, отметил Песков. Он напомнил, что Владимир Путин на пресс-конференции 9 мая заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время. Встреча может состояться и в другом месте, но она будет иметь смысл только после завершения всех подготовительных этапов, сообщил пресс-секретарь.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва сохраняет готовность к диалогу и приветствует роль США в урегулировании украинского кризиса. Песков напомнил слова президента о том, что проведена определенная работа в трехстороннем формате и «мы будем приветствовать посреднические усилия Соединенных Штатов».