Хегсет поручил проверить слова Келли о ракетах на нарушение присяги

Министр войны США Пит Хегсет поручил юристам Пентагона расследовать заявления сенатора Марка Келли о расходе боеприпасов в операции против Ирана. Глава Пентагона подозревает нарушение присяги в том, что тот разгласил сведения с закрытого брифинга.

В интервью телеканалу CBS Келли сказал, что в ходе этого конфликта США значительно потратили запасы ракет различных типов, включая Tomahawk, ATACMS, SM-3, боеприпасы для систем Thaad и Patriot. Он назвал прозвучавшие на брифинге цифры шокирующими и добавил, что на восстановление этих ресурсов потребуются годы.

Астронавт и сенатор Марк Келли входит в число шести законодателей от Демократической партии, которые в начале операции против Ирана записали видеообращение и заявили, что военные имеют право не выполнять незаконные приказы. В ответ на это Хегсет инициировал процедуру лишения Келли звания капитана, но суд не поддержал его. В феврале окружной суд округа Колумбия запретил Пентагону предпринимать меры против сенатора из-за его высказываний.

Марк Келли начал службу в ВМС США в 1980-х годах. В 1996 году его отобрали в группу подготовки астронавтов. Свой первый космический полет в качестве пилота шаттла он совершил в 2001 году. В 2011 году Келли завершил карьеру астронавта, проведя в космосе около 54 дней.

США израсходовали более 1 000 ракет Tomahawk и 1 500-2 000 противовоздушных ракет в боях с Ираном, писала ранее The Wall Street Journal. Восполнение запасов может занять до шести лет.