Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинского дрона-«ждуна»

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского FPV-дрона, который находился в засаде в так называемом «режиме ждуна». Также ведомство показало фрагменты перехваченного видеосигнала с беспилотника-камикадзе ВСУ, подтвердившие момент его поражения оператором центра «Рубикон».

На опубликованных кадрах видно, как FPV-дрон противника среди разрушенных построек и обломков лежит на открытой местности. В ролике сначала демонстрируется перехват изображения с украинского FPV-дрона. На экране отображаются телеметрия и пометка о перехвате видеосигнала. Затем в кадре появляется российский беспилотник, который начинает сближение с целью.

На другом фрагменте - кадры с борта камеры российского аппарата, который заходит на цель с малой высоты. Также Минобороны показало кадры объективного контроля с другого ракурса - с камеры украинского дрона.

На финальных секундах видео происходит удар по аппарату ВСУ. После чего изображение прерывается характерными помехами и «снегом» на экране.

Подобные FPV-дроны в «режиме ждуна» используются ВСУ для засад на технику и личный состав. Беспилотник может длительное время находиться на земле в ожидании команды оператора или появления цели.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.