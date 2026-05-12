Ушел из жизни актер из «Папиных дочек» и «Ворониных» Вадим Александров

Заслуженный артист России, известный по ролям в фильмах «Мы из джаза», «Экипаж» и сериалах «Папины дочки» и «Физрук», Вадим Александров умер на 88-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте «Кино-театр.ру».

Как рассказала семья актера в разговоре с РИА Новости, причиной смерти Александрова стала травма головы. По словам одного из родственников, артиста нашли на полу в собственной квартире, и из его головы шла кровь.

«Три дня я к нему не приезжал, а как только приехал, увидел, что он лежит головой в коридоре, у него шла кровь. Видимо, он захотел есть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился», - сказали агентству.

Стало известно, что актер долгое время боролся с онкологией, но смерть наступила не из-за этого заболевания. Собеседник агентства поделился, что в последние пару месяцев у Александрова «было просто отвращение к жизни».

По последней информации, церемония прощания с заслуженным артистом России пройдет в Люблинском крематории в среду. О времени прощания информации пока нет.

Напомним, Вадим Александров прожил яркую творческую жизнь. В 1962 году он окончил Театральное училище имени Щепкина и сразу же после выпуска стал служить в театре ЦДТ до 1976 года. Потом актер перешел в Театр-студию Олега Табакова.

В его фильмографии - около 150 ролей. Самыми известными кинокартинами в его карьере стали «Тот самый Мюнхгаузен», «Экипаж», «Кин-дза-дза!», «Усатый нянь», «Папины дочки», «Воронины».