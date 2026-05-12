МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ушел из жизни актер из «Папиных дочек» и «Ворониных» Вадим Александров

Причиной смерти актера стала травма головы, полученная в результате падения.
Виктория Бокий 12-05-2026 11:03
© Фото: Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова

Заслуженный артист России, известный по ролям в фильмах «Мы из джаза», «Экипаж» и сериалах «Папины дочки» и «Физрук», Вадим Александров умер на 88-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте «Кино-театр.ру».

Как рассказала семья актера в разговоре с РИА Новости, причиной смерти Александрова стала травма головы. По словам одного из родственников, артиста нашли на полу в собственной квартире, и из его головы шла кровь.

«Три дня я к нему не приезжал, а как только приехал, увидел, что он лежит головой в коридоре, у него шла кровь. Видимо, он захотел есть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился», - сказали агентству.

Стало известно, что актер долгое время боролся с онкологией, но смерть наступила не из-за этого заболевания. Собеседник агентства поделился, что в последние пару месяцев у Александрова «было просто отвращение к жизни».

По последней информации, церемония прощания с заслуженным артистом России пройдет в Люблинском крематории в среду. О времени прощания информации пока нет.

«Прощаться будем завтра, во сколько - неизвестно. Церемония состоится в Люблинском крематории, после его кремируют», - добавил собеседник агентства.

Напомним, Вадим Александров прожил яркую творческую жизнь. В 1962 году он окончил Театральное училище имени Щепкина и сразу же после выпуска стал служить в театре ЦДТ до 1976 года. Потом актер перешел в Театр-студию Олега Табакова.

В его фильмографии - около 150 ролей. Самыми известными кинокартинами в его карьере стали «Тот самый Мюнхгаузен», «Экипаж», «Кин-дза-дза!», «Усатый нянь», «Папины дочки», «Воронины».

#актер #заслуженный артист россии #«Папины дочки» #Кин-дза-дза #вадим александров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 