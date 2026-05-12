Державшие в коробке девочку родители получили по 20 лет лишения свободы

По 20 лет лишения свободы получили мужчина и женщина из Комсомольска-на-Амуре, которые систематически издевались над своим ребенком и довели его до смерти. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, сожители помещали дочь в самодельный короб с крышкой на длительное время, где нельзя было ни подвинуться, ни встать, ни сесть. Помимо этого, они лишали ребенка еды и воды, а также содержали в полной антисанитарии и не обеспечивали малышке должной гигиены.

В результате ребенок умер в муках от издевательств собственных родителей. Как сообщает Следственный комитет, девочка скончалась от крайнего истощения.

Горе-родителей признали виновными в преступлении по нескольким статьям об истязании несовершеннолетнего, о незаконном лишении свободы, о неисполнении обязанностей по воспитанию, об убийстве малолетнего. По данным СК РФ, приговор в законную силу пока не вступил.