МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО показало, как удары БПЛА продвигали освобождение Новодмитровки

Расчеты войск беспилотных систем поразили десятки целей.
02-05-2026 05:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты БПЛА войск беспилотных систем Южной группировки войск внесли крупный вклад в освобождение Новодмитровки в ДНР. Дроны поразили множество наземных и воздушных целей. Минобороны России показало кадры, которые иллюстрируют эффективность их атак.

Во время наступательных операций расчеты дроны обеспечили комплексное огневое и разведывательное сопровождение подразделений. Они уничтожали воздушные и наземные цели. Особое внимание уделялось подавлению тяжелых беспилотников типа «Баба-яга» и пунктов дислокации живой силы ВСУ.

Операторы активно применяли тактику воздушного тарана для уничтожения вражеских гексакоптеров. В результате было уничтожено несколько десятков таких тяжелых БПЛА. Дроны-перехватчики приближались к целям и точным маневром уничтожали их в воздухе, предотвращая работу по нашим подразделениям.

Одновременно дроноводы атаковали выявленные пункты дислокации ВСУ в самом населенном пункте. FPV-дроны точечно поражали технику и живую силу противника в зданиях и на подготовленных позициях. Для этого использовались дроны на оптоволокне типа «Молния-2» и барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Расчеты войск беспилотных систем также выполняли задачу корректировки огня артиллерии и сопровождения штурмовых групп. В режиме реального времени они передавали координаты целей, уточняли результаты поражения и обеспечивали продвижение наших подразделений.

Кадры объективного контроля подтверждают точность ударов и эффективность взаимодействия. Совместная работа операторов БПЛА, артиллерии и штурмовых подразделений позволила подавить сопротивление противника и освободить Новодмитровку.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #Южная группировка войск #новодмитровка #войска беспилотных систем
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 