Расчеты БПЛА войск беспилотных систем Южной группировки войск внесли крупный вклад в освобождение Новодмитровки в ДНР. Дроны поразили множество наземных и воздушных целей. Минобороны России показало кадры, которые иллюстрируют эффективность их атак.

Во время наступательных операций расчеты дроны обеспечили комплексное огневое и разведывательное сопровождение подразделений. Они уничтожали воздушные и наземные цели. Особое внимание уделялось подавлению тяжелых беспилотников типа «Баба-яга» и пунктов дислокации живой силы ВСУ.

Операторы активно применяли тактику воздушного тарана для уничтожения вражеских гексакоптеров. В результате было уничтожено несколько десятков таких тяжелых БПЛА. Дроны-перехватчики приближались к целям и точным маневром уничтожали их в воздухе, предотвращая работу по нашим подразделениям.

Одновременно дроноводы атаковали выявленные пункты дислокации ВСУ в самом населенном пункте. FPV-дроны точечно поражали технику и живую силу противника в зданиях и на подготовленных позициях. Для этого использовались дроны на оптоволокне типа «Молния-2» и барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Расчеты войск беспилотных систем также выполняли задачу корректировки огня артиллерии и сопровождения штурмовых групп. В режиме реального времени они передавали координаты целей, уточняли результаты поражения и обеспечивали продвижение наших подразделений.

Кадры объективного контроля подтверждают точность ударов и эффективность взаимодействия. Совместная работа операторов БПЛА, артиллерии и штурмовых подразделений позволила подавить сопротивление противника и освободить Новодмитровку.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.