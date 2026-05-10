В американской Флориде лесной пожар охватил более 20 тысяч «квадратов»

Огонь распространился в округах Майами-Дейд и Борвард.
Виктория Бокий 11-05-2026 09:06
© Фото: X/hurricane_chase © Видео: X/hurricane_chase

Крупный лесной пожар произошел в американском штате Флорида. Стена огня движется вдоль поля, которое находится неподалеку от Майами. Об этом сообщает NBC News.

По последней информации, американские пожарные работают над локализацией огня. Как передает aif.ru, огонь распространился в округах Майами-Дейд и Борвард.

Как передает CNS News, пожар охватил уже более 20 тысяч квадратных метров. Дым начал распространяться в сторону города Пембрук-Пайнес.

Известно, что на данный момент не было предупреждений об эвакуации жителей из близлежащих районов. Также не сообщалось о пострадавших.

Напомним, в конце апреля в Японии эвакуировали более трех тысяч человек из-за лесных пожаров. Сообщалось, что огонь уничтожил восемь зданий, в числе которых один жилой дом.

#пожар #сша #Флорида #огонь #лесной пожар #Майами
