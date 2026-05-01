Российские гимнастки выиграли Кубок Европы в командном кросс-батле

Владимир Рубанов 01-05-2026 19:25
© Фото: FGYMRUSSIA, Telegram

Российские юниорки Ксения Савинова и Яна Заикина одержали победу в командном кросс-батле на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку. Выступая в нейтральном статусе, они показали лучшие результаты в решающих упражнениях, опередив соперниц из Болгарии и Израиля.

Серебряные медали завоевала сборная Болгарии, а бронзовые - команда из Израиля. В финал соревнования вышли шесть сборных. Российские спортсменки представляют свою страну в нейтральном статусе.

Кроме того, россиянка Арина Ковшова завоевала золото в упражнениях с мячом и серебро - с обручем. Турнир завершится 3 мая.

В июне прошлого года Федерация гимнастики РФ сообщила о возвращении российских гимнастов на международные соревнования. После этого наши атлеты приняли участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Ангелина Мельникова завоевала золотые медали в многоборье и опорном прыжке, а также серебро в упражнениях на брусьях.

#Спорт #Художественная гимнастика #Баку #Кубок Европы #Арина Ковшова #Яна Заикина #Ксения Савинова
