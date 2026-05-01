США ввели новые санкции против связанных с Ираном лиц и компаний

Среди попавших под санкции - граждане КНР и китайские компании.
Дарья Ситникова 01-05-2026 19:33
© Фото: IMAGO, Offenberg, Globallookpress

США ввели антииранские санкции против шести физических лиц, 21 организации и одного судна. Об этом сообщили в американском минфине.

Уточняется, что под санкции попал, в том числе, гражданин КНР. Также среди 21 организации, попавших под рестрикции, есть и китайские компании.

Кроме того, под санкции попал танкер под панамским флагом New Fusion. Это уже второй раз за неделю, когда Соединенные Штаты вводят антииранские санкции.

Два дня назад, 29 апреля, США ввели новые санкции против 17 физлиц и 18 компаний, которые якобы участвовали в схемах по перемещению иранских средств в обход ограничений. Известно, что в схеме участвовали 16 граждан Ирана и один гражданин Филиппин.

Под американские санкции также подпали компании, зарегистрированные в Иране, Гонконге и Великобритании. По словам министра финансов США Скотта Бессента, иранская схема позволяет осуществлять деятельность, которая «подрывает мировую торговлю» и «подпитывает насилие» на Ближнем Востоке.

