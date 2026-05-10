В грузовом вагоне на станции в Техасе обнаружили шесть тел

Ларедо находится на границе США и Мексики. Личности погибших и причины их смерти пока не установлены.
Владимир Рубанов 11-05-2026 08:54
© Фото: Laura C. Morel ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Шесть тел нашли в железнодорожном вагоне на станции Ларедо, штат Техас. Об этом сообщает Life.ru.

По информации издания, личности погибших и причины их смерти пока не установлены. Полиция ведет расследование.

Ларедо находится на границе США и Мексики. В предыдущий день температура в городе поднялась выше 32 градусов Цельсия, а внутри вагонов она бывает значительно выше.

Власти не подтвердили, были ли погибшие мигрантами, которые пытались пересечь границу. При этом The New York Times напоминает, что за последние десять лет в приграничных регионах США произошло несколько случаев, когда люди были обнаружены мертвыми в грузовых вагонах или автомобилях. Большинство жертв оказались мигрантами, которые не знали, что температура внутри транспортных средств может резко повышаться.

Администрация США расширяет запреты на въезд для государств, которые, по мнению Вашингтона, способствуют притоку «опасных мигрантов». Это решение объясняют необходимостью усилить меры по борьбе с нелегальной миграцией и криминальными угрозами.

#в стране и мире #граница #сша #мексика #миграция #Железная дорога #техас
