В двух якутских поселках началась эвакуация жителей из-за паводка

Власти Якутии объявили срочную эвакуацию поселков Витим и Пеледуй из-за подъема уровня воды в реке Лене. Об этом сообщает администрация Ленского района республики в своем канале в Max.

«В связи с подъемом воды в реке Лена в поселках Витим и Пеледуй объявлена срочная эвакуация населения из зоны затопления. Подтопление пониженных участков уже зафиксировано», - говорится в сообщении.

Местным жителям рекомендуют взять с собой документы, деньги и банковские карты, а также лекарства, воду, продукты, теплые вещи и зарядное устройство для телефона. Кроме того, администрация попросила перед выходом отключить газ и электричество, а также плотно закрыть окна и двери.

В сообщении говорится и о пунктах временного размещения. В Витиме людей размещают в Центре культуры «Охнино», а в Пеледуе – в средней общеобразовательной школе.

По последней информации, 20 домов в Пеледуе подтоплены. Из поселка эвакуировали 37 человек, среди которых 14 детей. Что касается Витима, то там подтоплений жилых домов не зафиксировано. О числе эвакуированных из этого поселка не сообщается.

