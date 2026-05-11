МИД Ирана предупредил Британию и Францию об ответе за их корабли в Ормузе

Армия Ирана ответит Британии и Франции на присутствие их кораблей в Ормузском проливе. Об этом сообщил замглавы МИД Исламской Республики Казем Гариб-Абади.

Он также посоветовал Лондону и Парижу не усугублять ситуацию. Со слов Гариб-Абади, присутствие любых иностранных судов в Ормузском проливе приведет лишь к милитаризации и, как следствие, эскалации кризиса.

Ранее сообщалось, что Иран контролирует Ормузский пролив «москитным флотом». В составе специальных групп небольшие катера военно-морского флота КСИР используются для запугивания медленных кораблей и содействия их возможному захвату.

Накануне представитель иранской армии заявил о поражении Соединенных Штатов в конфликте на Ближнем Востоке. По его словам, США не достигли ни одной поставленной цели и потерпели поражения во время нападения на Иран.