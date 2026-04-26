Дроны в небе и на земле: как снабжают штурмовиков в зоне СВО

Типичная порция еды для одного бойца, находящегося на огневых позициях, - 450 граммов гречки с мясом. Ее упаковывают вакуумом и передают штурмовикам. Помимо основного блюда, в передачу на один прием пищи снабженцы роты материального обеспечения кладут колбасу, сыр, орехи и сухофрукты. Все то, что просят штурмовики, находясь на боевых позициях. Повара даже научились готовить мясо специальным способом, сохраняя все питательные свойства и уменьшая его вес.

«Мягкость остается, но уменьшается количество влаги», - говорит специалист.

Для этого в специальной печи его выдерживают 12 часов при температуре 80 градусов. Повара все время ищут баланс между калорийностью блюда и его массой. Собирая «посылку» на линию боевого соприкосновения, стараются строго соблюдать граммовки.

«Вес у нас имеет важную роль. Эти продукты сбрасываются с коптера. Все определенной массы. Пожелания в основном по весу - чтобы коптер дальше летел. Ну и просят больше, конечно, объемы», - рассказывает командир хозяйственного взвода роты материального обеспечения с позывным Корсар.

Иногда «посылка» прилетает точно в блиндаж. Штурмовикам даже не приходится покидать укрытия. Одна такая поставка весит не больше двух килограммов. Оператор FPV-дрона с позывным Татарин рассказывает, что их рекордная дальность доставки - 14 километров. При этом полет беспилотника с провизией зависит от множества факторов - как погодных, так и от средств РЭБ. Летают в паре со штурманом.

«Есть точки, на которые нужно сбрасывать. У меня помощник, мой штурман. Он ведет меня по карте. Если это новый путь - то ведет меня по координатам и каким-то ориентирам. Если это уже известный маршрут, то уже намного проще», - объясняет Татарин, командир отделения хозяйственного взвода роты материального обеспечения.

Специалисты роты МТО забрасывают провизию нашим бойцам по цепочке. До безопасной точки все довозят машинами. Дальше - пересаживаются на мотоциклы. А там, где в небе «птички» противника особо активны, в ход идет техника на радиоуправлении.

«Называется он "Импульс М". Предназначен для доставки продовольствия, боеприпасов. Всего, чего угодно. Полезная нагрузка у него 500 килограммов. Также предусмотрена возможность крепления прицепа. Полезная тяга - полторы тонны. Все зависит от расстояния. Чем оно меньше, тем больше можно дать нагрузки», - говорит водитель взвода подвоза боеприпасов роты материального обеспечения с позывным Пенза.

Порой доставка провизии к линии боевого соприкосновения больше похоже на тщательно спланированную операцию. Специалисты МТО ежедневно снабжают штурмовые подразделения, рискуя собственными жизнями. Рота материального обеспечения 59-го танкового полка 20-й общевойсковой армии поддерживает наступление группировки войск «Запад» в Донецкой Народной Республике.

ВС РФ нанесли удары в районах населенных пунктов Тьяновка, Старый Караван, Красный Лиман и Пришиб. Штурмовые подразделения продвигаются в сторону Славянска. Вместе с подразделениями «Юга» и «Центра» приближают освобождение последнего оплота обороны ВСУ в этом районе - Славянско-Краматорской агломерации.