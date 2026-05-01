При пожаре в Ижевске пострадали семь человек, включая двоих детей

Всего из здания вывели 20 человек.
Владимир Рубанов 01-05-2026 15:31
Семь человек пострадали во время пожара в многоквартирном доме в столице Удмуртии Ижевске. Об этом сообщило республиканское ГУ МЧС.

Возгорание произошло 1 мая около 11:40, в шестиэтажном здании на улице Архитектора Берша. Когда прибыли спасатели, огонь уже охватил балкон и начал распространяться на верхние этажи. Люди, оказавшиеся в ловушке, звали на помощь из окон.

С помощью масок самоспасателей сотрудникам МЧС России удалось эвакуировать и спасти восемь человек, включая двух детей. Всего из здания вывели 20 человек, среди которых также оказались два ребенка.

По информации медиков, за помощью обратились семь пострадавших, в том числе дети трех и пятнадцати лет. Они получили легкое отравление продуктами горения. Четверо пострадавших, в том числе 15-летний подросток, от госпитализации отказались.

Причина пожара пока не установлена. Для проведения экспертизы привлекут специалистов испытательной пожарной лаборатории. В ликвидации участвовали девять единиц техники и 29 сотрудников МЧС России.

