В Татарстане погиб подросток, задев удочкой контактные провода

В Зеленодольском районе Татарстана подросток погиб, переходя железнодорожные пути и задев удочкой контактные провода. Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев.

«Один из ребят соприкоснулся удочкой с проводами контактной сети, где напряжение достигает 27,5 тысяч вольт. Ребенок погиб на месте», - написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, трое подростков шли на рыбалку, переходя на 765-м километре между станциями «Васильево» и «Атлашкино» Горьковской железной дороги. Один из мальчиков по неосторожности задел удочкой контактную сеть, из-за чего был травмирован электрическим током, пишет 360.ru.

Он скончался на месте от полученных травм. По факту происшествия организована доследственная проверка по части 3 статьи 263.1 УК РФ (неисполнение требований транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры).

Глава района выразил соболезнования родным и близким подростка. Он также отметил, что муниципалитет окажет семье погибшего всю необходимую поддержку.