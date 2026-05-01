В Татарстане погиб подросток, задев удочкой контактные провода

Трагедия произошла утром на 765-м км участка между станциями «Васильево» и «Атлашкино» Горьковской железной дороги.
Дарья Ситникова 01-05-2026 15:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Зеленодольском районе Татарстана подросток погиб, переходя железнодорожные пути и задев удочкой контактные провода. Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев.

«Один из ребят соприкоснулся удочкой с проводами контактной сети, где напряжение достигает 27,5 тысяч вольт. Ребенок погиб на месте», - написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, трое подростков шли на рыбалку, переходя на 765-м километре между станциями «Васильево» и «Атлашкино» Горьковской железной дороги. Один из мальчиков по неосторожности задел удочкой контактную сеть, из-за чего был травмирован электрическим током, пишет 360.ru.

Он скончался на месте от полученных травм. По факту происшествия организована доследственная проверка по части 3 статьи 263.1 УК РФ (неисполнение требований транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры).

Глава района выразил соболезнования родным и близким подростка. Он также отметил, что муниципалитет окажет семье погибшего всю необходимую поддержку.

#в стране и мире #Татарстан #железнодорожные пути #ток #Афанасьев #контактные провода #удочка #зеленодольский район
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
