В Кремле заявили, что приглашение Трампа в Россию остается в силе

По словам пресс-секретаря президента РФ, Владимир Путин говорит об этом американскому лидеру каждый раз во время телефонных разговоров.
Сергей Дьячкин 11-05-2026 18:21
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Приглашение посетить Россию, направленное американскому президенту Дональду Трампу, остается в силе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что президент России Владимир Путин будет рад видеть Трампа в Москве. Он подчеркнул, что Путин говорит об этом американскому лидеру каждый раз во время телефонных разговоров.

До этого Песков пояснил в беседе с корреспондентом «Звезды», что нет сигналов о том, что Соединенные Штаты выходят из переговоров по Украине. Как пояснил официальный спикер Кремля, проблема взаимодействий с Вашингтоном заключается в том, что США хотят быстрых результатов, желая завершить конфликт чуть ли не за «одну ночь», в то время, как на это требуются большие усилия.

Также заявил пресс-секретарь президента РФ объяснял, что продление перемирия между Россией и Украиной до 11 мая - это инициатива Трампа. До этого сообщалось, что Москва поддержала инициативу о проведении с Киевом в период до 11 мая обмена пленными в формате «тысяча на тысячу». По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, данный шаг является развитием договоренностей, которых удалось достичь в ходе недавнего телефонного разговора между Путиным и главой Белого Дома. В Кремле также отмечали важность того, что данный обмен будет приурочен именно к 81-й годовщине Победы над нацизмом.

