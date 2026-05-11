WSJ: американский миллиардер Уинник оставил семье в наследство долги

Американский предприниматель и основатель телекоммуникационной компании Global Crossing Гэри Уинник потерял свое многомиллиардное состояние и после смерти оставил семье лишь долги и угрозу потери сохранившегося имущества. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Его компания строила подводные волоконно-оптические линии связи, и менее чем за два года превратила Уинника в миллиардера с состоянием около $6,2 млрд. Отмечается, что богатство пришло к нему в руки быстрее, чем взлет нефтяного магната эпохи «позолоченного века» Джона Д. Рокфеллера или соучредителя Microsoft Билла Гейтса.

Гэри Уинник начал строить свою карьеру в конце 1970-х – начале 1980-х годов, работая на финансиста Майкла Милкена, который был одним из архитекторов рынка высокодоходных облигаций в США и титана Уолл-стрит. Через примерно десять лет после этого Уинник со своей семьей переехал в Лос-Анджелес, где его впоследствии назовут самым богатым человеком города. В это же время его бизнес стремительно рос и стал одной из самых быстрорастущих телекоммуникационных компаний мира. Бизнес строился на идее, что интернет-трафик потребует глобальной сети подводных кабелей, а владельцы инфраструктуры получат контроль над будущим цифровых коммуникаций.

«Он настолько богат, что его домработница, которой он подарил акции компании, которую сам же и создавал, теперь сама миллионерша, — писала газета Los Angeles Times в 1999 году. — У нее скоро появится своя собственная домработница», - говорится в материале американского издания.

В начале 2000-х компания Уинника оказалась перегружена долгами. Спрос на телеком-мощности падал и стал ниже прогнозов, а крах доткомов и вовсе лишил его ключевых клиентов. В январе 2002 года Global Crossing подала заявление о банкротстве и стала одним из крупнейших символов «пузыря доткомов» интернет-эпохи.

Несмотря на банкротство и крах многомиллиардного бизнеса, образ жизни Гэри Уинника почти не изменился. Он продолжал жить в роскошном поместье Casa Encantada в престижном районе Лос-Анджелеса, в его владении были дом в Малибу и квартира в нью-йоркском отеле Sherry-Netherland, а также целая коллекция предметов искусства. Помимо этого, он отдавал десятки миллионов долларов на благотворительность, поддерживал музей современного искусства в Нью-Йорке и был в близок экс-президенту США Биллу Клинтону.

Легендарный американский миллиардер и любитель роскоши ушел из жизни в 2023 году. Но только после его смерти выяснилось, что значительная часть активов заложена под крупные кредиты. Так, в 2020-м году бизнесмен получил в инвестиционной компании CIM Group кредит на $100 млн. Чтобы получить деньги, Уинник заложил заложил поместье Casa Encantada, дом в Малибу, произведения искусства и ювелирные украшения семьи, свидетельствуют судебные документы. Позднее размер долга вырос до $155 млн.

Стало известно, что вдова предпринимателя Карен Уинник не знала о реальном положении семьи. Она заявила, что ее муж скрывал долги и постоянно занимал деньги для поддержания привычного уровня жизни.

Осенью прошлого года инвестиционная компания, одобрившая Уиннику кредит на $100 миллионов, начала процедуру взыскания с наследников миллиардера. Планировалось, что на торги выставят элитное поместье в Лос-Анджелесе и дом в Малибу. Однако аукцион остановили по решению суда после иска со стороны вдовы. Она обвинила компанию в реализации схемы, при которой кредитор сознательно подталкивает заемщика к дефолту ради получения контроля над его активами. Компания же эти обвинения отвергает.