Память в музыке: у Главного храма ВС РФ прошел концерт под руководством Башмета

Соборная площадь Главного храма Вооруженных Сил России постепенно затихает перед началом концерта. Зрители готовы не просто услышать музыку. Для многих это возможность вновь вспомнить о поколении, пережившем войну, и почувствовать, насколько хрупкой и ценной остается человеческая жизнь. Зрители говорят: в такие моменты особенно ясно понимаешь, что память о войне существует не только в учебниках и хронике.

На большой сцене — Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. В основе программы — музыкально-поэтическая композиция «Реквием. Вечная слава героям». Музыка, поэзия и память соединяются в одно художественное высказывание. Особую интонацию вечеру задает сама атмосфера.

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» сегодня по праву считается одним из ведущих музыкальных коллективов страны. За годы существования оркестр выступал на крупнейших площадках России и мира, сотрудничал с выдающимися дирижерами и солистами, участвовал в международных фестивалях и масштабных культурных проектах. Музыкантов «Новой России» часто называют коллективом с особой эмоциональной интонацией. Их исполнение отличает редкое сочетание технической точности и внутренней выразительности. Именно поэтому оркестр одинаково убедительно звучит и в классическом репертуаре, и в современных сочинениях.

Музыку к произведению написал современный композитор Кузьма Бодров. Композиция построена таким образом, что оркестр становится не аккомпанементом, а полноправным рассказчиком этой истории. Особую мощь концерту придает большой сводный хор, объединивший сразу несколько коллективов — Государственную капеллу Москвы имени Вадима Судакова, Камерный хор Московской консерватории и хор Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова.

Артисты говорят: добиться такого ансамбля можно только тогда, когда коллектив существует не как набор отдельных голосов, а как единый организм. Важно не только точно попасть во все ноты, а нужно, чтобы все внутри хора одинаково чувствовали смысл того, о чем поют.

В основе программы - поэма Роберта Рождественского «Реквием». Ее строки давно вошли в культурную память нескольких поколений. Для самого Рождественского эта поэма была глубоко личной историей. Во время работы над текстом перед ним постоянно находилась фотография шестерых братьев его матери. С войны вернулся только один. Именно поэтому в этих строках нет отвлеченного размышления о подвиге, в них — боль конкретной семьи, ставшая частью общей национальной памяти.

Для поколения, выросшего рядом с фронтовиками, память о тех событиях никогда не была абстрактной. Юрий Башмет умеет выстраивать не только музыкальную драматургию, но и эмоциональное пространство концерта. И здесь это особенно заметно: публика слушает предельно сосредоточенно, словно опасаясь нарушить эту хрупкую интонацию.

Текст Рождественского читает народный артист России Сергей Гармаш, и именно его голос становится эмоциональным центром всего действия. Он избегает театральности, читает очень сдержанно, и благодаря этому каждое слово пробирает до мурашек. В какой-то момент возникает ощущение, что огромная площадь слушает не актера, а человека, который говорит о чем-то глубоко личном.

Зрители говорят, что описать эмоции словами сложно. Многие не смогли сдержать слез. И все сошлись в едином мнении — память продолжает жить в музыке, в поэзии, в человеческом голосе и в каждом из нас.