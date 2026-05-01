Расчет РСЗО «Ураган» взял портреты героев войны на боевое задание

Артиллеристы группировки войск «Центр» поддерживают огнем продвижение штурмовых групп на рубеже  Новоалександровка - Светлое - Шевченко в ДНР.
Павел Кутаренко 01-05-2026 11:30
Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожил крупный опорник врага у Доброполья в Донецкой Народной Республике. Подземные бетонированные укрепления - не проблема для этой системы, один залп которой покрывает площадь в 42 гектара. 

В первый боевой выезд доброволец Никита Кимвалов отправился с портретом своего героя. В расчете боевой машины «Ураган» он всего две недели - ему 24 года. Его прадед Борис Григовьевич - участник битвы за Москву. Он ушел на фронт еще моложе, в возрасте 21 года.

«Летом 41-го он получил ранение в ногу, но пуля была на излете, в медсанчасть обращаться не стал, сам себе оказал первую помощь. В 41-ом осенью он получил второе тяжелое ранение осколочное в голову, был эвакуирован и полностью потерял память», - рассказал военнослужащий Никита Кимвалов.

У замкомандира артиллерийского дивизиона Андрея Сергеева оба прадеда фронтовики. И он гордится тем, что его 385-я гвардейская бригада начала свой боевой путь в первые дни Великой Отечественной - и сейчас артиллеристы-гвардейцы продолжают дело своих прадедов.

«Работа боевая отлажена, все друг за друга, всегда все вовремя. Когда просят ребята из пехоты и штурмовики огня - мы им помогаем. Эта машина мощная», - отметил замкомандира артиллерийского дивизиона Андрей Сергеев.

Расчет «Урагана» получил команду «к бою» и выехал на позицию. Координаты цели получены от нашего беспилотника-разведчика, но артиллеристы не всегда знают заранее, что конкретно им предстоит поразить.

«Бывало такое, что приходит цель, предположение, что там находится пехота противника. Мы отрабатываем, а оказывается, что там не пехота, а что-то крупнее. И получается, что мы поразили не маленькую ячейку врага, а большое скопление», - вспомнил наводчик РСЗО «Ураган» Дмитрий Стахов.

На этот раз задача расчета уничтожить опорник противника юго-западнее Доброполья. До цели около 25 километров. Это серьезное укрепление забетонировано, но для наших артиллеристов это не проблема - их реактивные снаряды могут успешно поразить любую, самую защищенную цель.

«Опорный пункт противника, укреп в бетоне у него был, в подвале сидели - отработали снарядом, поразили. Нам сказали, что мы молодцы», - признался командир РСЗО «Ураган» Николай Вельгоненко.

Артиллеристы группировки «Центр» огнем поддерживают продвижение наших штурмовых групп на рубеже  Новоалександровка - Светлое - Шевченко. Северо-восточнее Доброполья, «Центр» ведет бои в районе Торецкого и Павловки, а южнее наши подразделения продолжают создание полосы безопасности на Днепропетровском направлении. Активные бои идут в районе Новопавловки, Гавриловки и Новоподгорного. Так формируется плацдарм для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию противника.

Заряжающий установки Алексей Корчагин. Такая звучная фамилия досталась ему от прадеда Петра Васильевича, который в годы Великой Отечественной сражался на Северо-кавказском фронте и был тяжело ранен. Но теперь они вместе - в рамках акции «Бессмертный полк».

«Она для меня очень многое значит, я считаю нужно помнить о своих родственниках, тем более о тех, кто защищал свою Родину. Его портрет будет помогать мне, буду думать, что мой прадед рядом», - заверил заряжающий РСЗО «Ураган» Алексей Корчагин.

Вместе со своим прадедом заряжающий реактивной системы залпового огня «Ураган» планирует дойти до победы в специальной военной операции.

#артиллерия #Бессмертный полк #наш эксклюзив #РСЗО «Ураган» #СВО #Доброполье
