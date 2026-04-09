Хаменеи потребовал репараций от США и Израиля за причиненный ущерб

Иран потребовал от США и Израиля репараций в качестве ущерба за причиненный исламской республике в ходе боевых действий ущерб. Об этом заявил верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи.

«Все должны знать: мы не оставим в покое преступных агрессоров, напавших на нашу страну. Мы обязательно потребуем репараций», - приводит его слова агентство Fars.

Хаменеи подчеркнул, что Иран не ищет войны, однако его право на выплаты является законным. Поэтому Тегеран не собирается отказываться от них.

Также Хаменеи назвал окончание боевых действий «великой победой» Ирана. Из других важных заявлений верховного лидера страны можно отметить обещание вывести на новый уровень управление Ормузским проливом, а также призыв к жителям продолжать выходить на улицы.

Ночью 8 апреля США и Иран объявили 15-дневное перемирие. К нему присоединился и Израиль, однако буквально на следующий день ЦАХАЛ нанес удары по Ливану. Между тем, прекращение атак по соседям было одним из условий Тегерана.